За покупку в МегаМаркете житель Черноземья списал свыше 500 тысяч бонусов СберСпасибо

В Воронежской области один из клиентов Сбера потратил 579 100 бонусов СберСпасибо при оформлении заказа на маркетплейсе МегаМаркет.

Всего с начала года жители Черноземья списали около 1,6 млрд бонусов СберСпасибо. Чаще всего бонусные баллы тратили на покупки в супермаркетах – более 605 млн баллов. Также категориями-лидерами по списанию стали аптеки и магазины оптики (221 млн баллов), а также кафе и рестораны (197 млн баллов).

За первые 6 месяцев этого года жители Черноземья потратили на 64% больше бонусов, чем за аналогичный период в прошлом году. Выросло и количество участников программы лояльности – в этом году их численность достигла 1,6 млн человек.

Наталья Цыкал, заместитель председателя Центрально-Черноземного банка Сбербанка:

«Активные пользователи следят за акциями, ищут возможности получить кешбэк, копят скидочные баллы. Это мотивирует нас разрабатывать выгодные предложения и программы. СберСпасибо существует уже долгое время. И эта программа остается актуальной."