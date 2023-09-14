В Орловской области женщина въехала на авто в дорожный знак и перевернулась

Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

По данным орловской Госавтоинспекции, 13 сентября 33-летний водитель «Рено Логан» ехал по автомобильной дороге «Новосиль-Корсаково-Орлик» Новосильского района Орловской области со стороны села Голунь в направлении деревни Мужиково. Около девяти утра в районе 11 километра она съехала с дороги на обочину, после чего автомобиль повело и она врезалась в металлическое ограждение, дорожный знак иопору линии электроосвещения на противоположной обочине. В результате чего, автомобиль перевернулся.

Водителя «Рено Логан» на попутке доставили в Новосильскую центральную районную больницу. Она была осмотрена врачом-фельдшером и на машине медицинской помощи доставлена в Мценскую центральную районную больницу, где женщину госпитализировали.

Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 18 ДТП, в результате шесть человек получили травмы и один погиб.