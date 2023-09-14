В Глазуновке Орловской области произошло смертельное ДТП

Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

По данным орловской Госавтоинспекции, 13 сентября 48-летний водитель «SKODA OCTAVIA», ехал по улице Ленина поселка Глазуновка. В полпервого дня при выезде со стоянки на главную дорогу в районе дома № 172 мужчина сбил 71-летнюю женщину-пешехода, которая переходила дорогу от дома №83 к дому №172 вне пешеходного перехода.

С места аварии скорая медицинская помощь отвезла пожилую женщину в Орловскую областную клиническую больницу. От полученных телесных повреждений в результате ДТП пенсионерка скончалась.

Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 18 ДТП, в результате шесть человек получили травмы и один погиб.