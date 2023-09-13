В Орловской области отремонтировали крышу еще одной школы

Фото: телеграм-канал «Телеграммы из Орла»

Ремонт кровли здания спортивного зала завершили в школе № 1 города Мценска Орловской области. Об этом сообщил телеграм-канал «Телеграммы из Орла».

Рабочие полностью произвели ремонт деревянных элементов конструкций крыши, устройство подкровельной гидроизоляции. Старое перекрытие заменили на стальной профилированный лист. Сумма контракта составила 1,8 ммллиона рублей. Для более 600 обучающихся школы созданы комфортные условия для занятий физической культурой и спортом.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что, что в октябре этого года отремонтируют кровлю Орловской детскую школы изобразительных искусств и ремесел. На преображение крыши образовательного учреждения потратили 2,4 миллиона рублей.