Орловскую детскую школу изобразительных искусств и ремесел ждет ремонт

Фото: телеграм-канал «Телеграммы из Орла»

Работы по капитальному ремонту кровли здания учреждения проведут до 20 октября текущего года. 5 сентября были подведены итоги тендера. По его итогам победителем была признана заявка со стоимость контракта в 2,4 миллиона рублей. Об этом сообщает телеграм-канал «Телеграммы из Орла».

Кроме того, в августе прошла приемка текущего ремонта в детской школе изобразительных искусств и ремесел. В некоторых учебных классах обновили покрытие стен, а в фойе установили новые радиаторы.

Известно, что для обеспечения безопасности детей были установлены системы экстренного оповещения.