Орловские энергетики приняли участие в донорской акции

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В числе желающих как сотрудники, которые сдавали кровь впервые, так и опытные доноры. Так, начальник отдела эксплуатации и развития систем учета Святослав Ивченко – «Почетный донор России», на его счету более 50 донаций и множество спасенных жизней.

В этот раз энергетики собрали более 10 литров крови, которая после тщательной проверки будет направлена в учреждения здравоохранения Орловской области. Ранее в орловском филиале «Россети Центр» состоялась лекция в поддержку донорства костного мозга для сотрудников компании. Организатором встречи выступил Совет молодежи «Орелэнерго» совместно с представителями «Орловской станции переливания крови».

В ходе лекции участники узнали о важности донорства костного мозга и деталях процесса донации. «Для коллектива стало доброй традицией помогать людям. Многие сотрудники давно планировали сдать кровь, поэтому с радостью откликнулись на предложение поучаствовать в корпоративной донорской акции.

Сдавая кровь, энергетики вносят свой посильный вклад в спасение человеческих жизней", - отметил и.о. заместителя генерального директора – директор филиала Игорь Колубанов.