Орловские энергетики обеспечили надежное электроснабжение избирательных участков

Они были запитанны от сетей компании и задействованны в подготовке и проведении выборов губернатора Орловской области в период голосования с 8 по 10 сентября.

Для стабильной работы электросетевого комплекса накануне выборов в филиале был реализован ряд организационно-технических мероприятий, направленных на мобилизацию сил и средств, а также обеспечение готовности к оперативному устранению возможных технологических нарушений.

В преддверии голосования энергетики провели внеплановые осмотры ЛЭП и дополнительную диагностику оборудования энергообъектов. Для обеспечения надежности энергоснабжения в период выборов в филиале был введен режим «технологической тишины»: отменены все плановые ремонтные работы, переключения в действующих электроустановках, схемы сетей приведены к нормальным. Также было организовано круглосуточное дежурство технических руководителей, специалистов, оперативного и ремонтного персонала филиала.

Для устранения возможных отключений электроэнергии в период выборной кампании на круглосуточном дежурстве находились 67 бригад, 78 единиц техники и 51 резервный источник снабжения электроэнергией. «Благодаря слаженной системной работе и тщательной подготовке энергетиков, голосование прошло в штатном режиме.

Мы приложили все усилия для того, чтобы выборы губернатора Орловской области прошли без технологических нарушений», - отметил и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» - «Орелэнерго» Игорь Колубанов.