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НовостиОбщество7 сентября 2023 14:59

В Орловской области нашли пропавшего подростка

Мальчика искали в течение пяти дней
Елена Зябкина
Фото: пресс-служба СУ СК России по Орловской области

Фото: пресс-служба СУ СК России по Орловской области

13-летнего подростка нашли на территории города Орла. Местонахождение мальчика было неизвестно с 2 сентября. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Орловской области, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Накануне стало известно, что следственный комитет России по Орловской области возбудил уголовное дело по статье убийство.

– Слаженное взаимодействие участников поисков, а также своевременное информирование общественности привели к положительному результату, местонахождение несовершеннолетнего установлено на территории города Орла, – отметили в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.

В настоящее время следователем следственного управления выясняются все обстоятельства его безвестного отсутствия.