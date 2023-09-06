В Орле возбудили уголовное дело после исчезновения подростка

Фото: пресс-служба СУ СК России по Орловской области

Следственный комитет России по Орловской области возбудил уголовное дело по признакам убийства.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Орловской области, 13-летний парень проживал в деревне Мураевка Сосковского района Орловской области. Не имея каких-либо намерений покинуть или сменить место своего жительства, 2 сентября покинул хозяйственную постройку, расположенную вблизи деревни Моргаевка Урицкого района Орловской области. Его местонахождение до сих пор неизвестно. Следствие полагает, что в отношении пропавшего могло быть совершено преступление.

Следственный комитет предает приметы пропавшего подростка:

Николаенко Василий Русланович: на вид 12-13 лет, рост 130 см, среднего телосложения, плечистый, глаза черные, нос прямой широкий, волосы черного цвета, на момент исчезновения был пострижен наголо.

Был одет в брюки черного цвета с боковыми карманами спортивного стиля. На ногах пропавшего были тапки-шлёпанцы резиновые черного цвета.

Всем, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего просьба сообщить по телефону «02» или на номер дежурного СУ СК России по Орловской области 8-920-815-65-55.