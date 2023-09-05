В Орловской области перевернулась и загорелась «Газель»

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Чрезвычайное происшествие случилось на 126 километре автодороги Р-119 «Орел-Тамбов» 4 сентября, около трех дня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Водитель автомобиля «Газель» не справился с управлением, в результате автомобиль перевернулся и загорелся. Ливенские пожарные оперативно справились с пламенем. Сообщается, что пострадавших в ЧП нет. В причинах предстоит разобраться специалистам.

Всего за прошедшие сутки в Орловской области ликвидировано девять возгораний. Ранее «Комсомолка» рассказывала, что в одном из пожаров погибла женщина.