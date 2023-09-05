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НовостиПроисшествия5 сентября 2023 7:56

В пожаре под Орлом погибла пожилая женщина

Происшествие случилось ночью 4 сентября
Елена Зябкина
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Возгорание в многоквартирном доме на улице Молодежной деревни Моховица Орловского муниципального округа произошло около одиннадцати вечера, 4 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

На момент прибытия пожарных в подъезде было сильное задымление. В результате пожара в однокомнатной квартире выгорела комната и предметы быта. В МЧС уточняют, что на месте пожара было обнаружено тело погибшей 69-летней женщины. Помимо пожарных на место событий прибыли сотрудники газовой службы, электросетей, медики и полицейские.

Предположительной причиной пожара специалисты называют нарушение правил пожарной безопасности при курении.

Всего за прошедшие сутки в Орловской области ликвидировано девять возгораний.