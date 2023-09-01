В «Орелэнерго» завершилась вторая региональная Коллегия

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Участниками мероприятия стали начальник департамента внутреннего аудита «Россети Центр» Глеб Бекасов, заместитель главного инженера по производственной безопасности и производственному контролю и куратор филиала Дмитрий Рыбников, а также руководители исполнительного аппарата и 10 районов электрических сетей «Орелэнерго».

Главной темой совещания стала реализация мероприятий по снижению аварийности в электросетях, обеспечение надежного бесперебойного энергоснабжения потребителей и отработка действий при возникновении нештатных ситуаций. Так, благодаря усилиям энергетиков с начала 2023 года время перерывов в электроснабжении сократилось на 7%. Куратор филиала Дмитрий Рыбников оценил профессионализм и работоспособность коллектива «Орелэнерго» и отметил высокую вовлеченность персонала в решение производственных задач.

В ходе встречи участники Коллегии также подробно обсудили подготовку к осенне-зимнему периоду, пути сокращения потерь электроэнергии, аспекты технологического присоединения к сетям компании, реализацию мероприятий по охране труда и профилактике травматизма. Еще одной темой повестки дня стали мероприятия, посвященные «Году молодого специалиста» и привлечение к работе в энергокомпании мотивированных молодых специалистов.

«Результатом системной работы энергетиков стало снижение аварийности в сети 35-220кВ и 6-10 кВ, а также сокращение времени перерывов в электроснабжении потребителей. Одной из предпосылок к этому стало увеличение объемов расчистки просек ЛЭП», – отметил и.о. заместителя генерального директора – директора филиала «Орелэнерго» Игорь Колубанов.

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