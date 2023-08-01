В Орловской области в 2023 году построят модульный ФАП в селе Столбецкое

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В пресс-службе правительства Орловской области отмечают, что в этом году работы по строительству и развитию системы медучреждений в Покровском районе проходят быстрее, чем планировалось ранее.

Закупка модульного ФАПа в селе Столбецкое была запланирована на 2024 год, но благодаря финансированию, его закупка стала возможна уже в текущем году.

В июле начались закупочные процедуры, параллельно с ними проводится подготовка земельного участка для монтажа модульного ФАПа.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Орловской области откроют 62 аптеки на базах муниципальных ФАПов. Основной задачей ФАПтек является повышение доступности лекарств для жителей отдаленных сел и деревень, поскольку им не нужно будет добираться в районные центры за лекарствами.