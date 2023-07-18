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НовостиЗдоровье18 июля 2023 14:36

В Орловской области откроют 62 аптеки на базах муниципальных ФАПов

Всего открыто 119 ФАПтек
Елена Зябкина
Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В рамках проекта на базе каждого ФАПа региона откроется аптека с набором безрецептурных лекарств. Главная цель ФАПтек – повысить доступность лекарств для жителей отдаленных сел и деревень, поскольку им не нужно будет добираться в районные центры за лекарственными препаратами. В ближайшее время запланировано открытие еще 62 ФАПтеки. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

С работой ФАПтеки в селе Гнездилово Знаменского района ознакомился губернатор Орловской области Андрей Клычков. Он также пообщался с местными жителями и медиками.

– В Знаменском районе ФАПтеки уже работают в восьми населенных пунктах: Пешково, Ворошилово, Узкое, Локно, Коптево, Красниково, Ждимир, Мымрино. Мы будем и дальше развивать этот проект, – отметил Андрей Клычков.