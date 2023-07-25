В Орловской области в ДТП пострадал водитель мотоцикла

Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

По данным орловской Госавтоинспекции, 24 июля 20-летний водитель «Ауди 100» ехал по улице Октябрьской города Ливны. Около десяти вечера в районе дома №11 по улице Октябрьская при повороте налево иномарка столкнулась с мотоциклом «БМВ Ф800ГТ» под управлением 33-летнего водителя. Мужчина ехал в попутном направлении и попытался обогнать «Ауди». Известно, что мотоциклист не имел права управления транспортом конкретной категории.

В результате ДТП водитель мотоцикла получил травмы и после осмотра медиками был госпитализирован.

Напомним, всего за прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 15 ДТП. В их результате два человека получили травмы и один человек погиб.