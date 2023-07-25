В Орловской области после столкновения с Камазом погиб водитель иномарки

Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

По данным орловской Госавтоинспекции, 24 июля 58-летний водитель «Фольксваген Поло» ехал по автодороге «Ливны-Русский Брод-Верховье» в сторону поселка Верховье. В районе 53 километра в 10:45 водитель легковушки выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «КАМАЗ-56274» под управлением 57-летнего водителя, который ехал по встречке.

В результате аварии водитель «Фольксваген Поло» умер на месте ДТП до приезда кареты скорой помощи.

Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 15 ДТП. В их результате два человека получили травмы и один человек погиб.