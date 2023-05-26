«Ростелеком» поддержал соревнования по компьютерному многоборью среди орловских пенсионеров

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Организатором турнира выступило региональное отделение Союза пенсионеров России при поддержке областного отделения Пенсионного фонда РФ. Участие в мероприятии приняли 60 человек из 23 районов и трех городов. Сотрудники «Ростелекома» вошли в состав оргкомитета и жюри чемпионата, а также подготовили спецзадание для конкурсантов.

Павел Зеленин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях:

«Уже в течение 10 лет наша компания поддерживает соревнования по компьютерной грамотности среди людей старшего возраста. Причем, если дети принимают новые технологии легко и интуитивно, то пенсионерам нужна помощь. Наш проект “IT-семья” как раз решает эту задачу. Я рад, что среди участников чемпионата в Орле были его выпускники, которые, кстати, показали неплохие результаты».

Татьяна Воробьева, председатель регионального отделения «Союз пенсионеров России» по Орловской области:

«С каждым чемпионатом растет уровень подготовки конкурсантов, поэтому и задания становятся сложнее. В этом году участники ответили на вопросы по кибербезопасности и продемонстрировали умение работать с мобильными приложениями. В целом пенсионеры показали отличные знания! Это свидетельствует о стремлении людей старшего поколения осваивать современные технологии».

Участники турнира боролись за награды в личном первенстве, а также за командное место. Максимальный балл в личном зачете набрали Александр Сахаров из Троснянского района и Елена Колягина из Орла. В общекомандном зачете победу одержали пенсионеры Троснянского района. Победители, а также самые старшие участники получили призы от цифрового провайдера: умную колонку VK Капсула с голосовым ассистентом Маруся.

Устройство позволяет, например, управлять видеоплатформой Wink: без помощи ТВ-пульта выбрать фильм или сериал, переключить каналы, отрегулировать громкость и многое другое. Также через Марусю можно озвучить команды для домашнего видеонаблюдения, умных бытовых приборов, освещения, различных датчиков.

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