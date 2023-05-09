С Днем Победы орловцев поздравил глава Малоархангельского района

Фото: Петр Матвейчук

В ДЕНЬ ПОБЕДЫ С БЛАГОДАРНОСТЬЮ

Уважаемые ветераны, защитники нашей земли! От всей души поздравляю вас, и всех орловцев, с Днем Победы.

Уже 78 лет праздник 9 Мая является олицетворением отваги, мужества и единства нашего народа, и мы с благодарностью вспоминаем наших защитников. Кровопролитные битвы шли там, где сегодня зеленеют поля, строятся дома и спокойно гуляют дети. Сегодняшнее мирное небо над Орловщиной и всей страной - ваша заслуга, уважаемые ветераны.

В День Победы нельзя не отметить и тех, кто обеспечил надежный тыл, без отдыха и сна стоя у станка, не жалея себя снабжал боеприпасами, продовольствием и всем необходимым защитников Родины и мирное население. Мы говорим огромное спасибо и тем, кому пришлось восстанавливать разрушенные до основания города, буквально по крупицам собирая прежний мир.

И спустя десятилетия мы встречаем День Победы с особыми чувствами: гордостью, трепетом и безмерным уважением к нашим ветеранам. Война стала тяжелым испытанием для наших отцов и дедов, и прошли они его достойно. Задача каждого из нас - сохранить и приумножить память о героических событиях тех дней.

С праздником Победы, уважаемые земляки! Желаем всем крепкого здоровья, благополучия и счастья.

Петр Васильевич Матвейчук,

глава Администрации Малоархангельского

района Орловской области.