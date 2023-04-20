Фото: телеграмм-канал «Телеграммы из Орла»

Межэтнический конфликт в Нижней Лужне взял на контроль губернатор Орловской области. На место драки жителей деревни с цыганами выехала специальная комиссия.

В состав комиссии вошли представители Федерального агентства по делам национальностей, правительства Орловской области, представители УМВД России по Орловской области, в том числе Управления по вопросам миграции, а также администрации Орловского муниципального округа.

Как сообщает телеграмм-канал «Телеграммы из Орла», по итогам встречи с жителями деревни проведено межведомственное совещание, на котором принят ряд первоочередных решений. Сейчас проверяют работу местной полиции и миграционной службы, а также законность использования земельных участков.

Жителям деревни пообещали в ближайшее время убрать мусор и провести работы по благоустройству территории.

За ситуацией в Нижней Лужне Орловского муниципального округа следит губернатор Андрей Клычков, правительство Орловской области, а также территориальные и федеральные органы власти.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что по на участников конфликта были возбуждены уголовные дела.