Фото: Ольга Супонева

В Орловской области на двух участников драки в деревне Нижняя Лужна завели уголовные дела. Они задержаны.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области, конфликт между местными жителями и цыганами произошел на бытовой почве. Личности участников конфликта уже установлены.

Следственным отделом ОМВД России «Орловский» в отношении 31-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ. Кроме того, в отношении 27-летнего учасника драки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ.

- Проводятся следственные действия, назначены судебно-медицинские экспертизы. С участниками и очевидцами конфликта проведены профилактические беседы, направленные на недопущение совершения противоправных деяний, - отметили в пресс-службе ведомства.