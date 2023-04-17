В Орловской области сотрудники РАН продолжат археологические работы

Стоимость работ, по информации пресс-службы правительства Орловской области составляет шесть миллионов рублей. Археологические разведки и работы продолжатся на детинце Орловской крепости в городе Орле и на территории выявленного места Судбищенской битвы 1555 года в Новодеревеньковском районе.

Ранее на Орловщине уже проводились археологические исследования специалистами Института археологии Российской академии наук. Ите перь принято решение о том, что ученые продолжат научную деятельность в регионе.

Напомним, в ноябре 2022 года Орловской области выделили более 700 миллионов рублей на реализацию проекта по созданию мемориального комплекса, посвященного Судбищенской битве.