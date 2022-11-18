Фото: "Телеграммы из Орла"

Орловская область получит более 700 миллионов рублей на увековечивание памяти о Судбищенской битве. Постановление уже подписано.

Об этом сообщил телеграм-канал «Телеграммы из Орла». Сегодня, 18 ноября, в Орел прибыла Министр культуры РФ Ольга Любимова и сообщила что постановление федерального правительства уже подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Проект предусматривает создание музейно-образовательного комплекса в Орле, с реставрацией торговых рядом и создание мемориального комплекса в Судбище.

– Я хочу поблагодарить Ольгу Борисовну за то, что она очень внимательно относится к нашему региону. Буквально год назад мы встречались, обсуждали перспективы, цели и задачи. В том числе и проект по Судбищенской битве. Мы вместе с Министерством культуры, под кураторством Ольги Борисовны и Михаила Мишустина, разработали дорожную карту, которая предусматривает целый комплекс мероприятий, - сказал губернатор.