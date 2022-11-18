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НовостиОбщество18 ноября 2022 19:04

В Ливенской ЦРБ появится центр онкологической помощи

Открытие запланировано на 2023 год
Сергей Силаев
Фото: департамент здравоохранения Орловской области

Фото: департамент здравоохранения Орловской области

В Ливенской ЦРБ появится центр онкологической помощи. Открытие запланировано на 2023 год.

Об этом сообщил телеграм-канал «Телеграммы из Орла». В дневной стационаре центра амбулаторной помощи будут проводить обследование, диспансерное наблюдение и химиотерапевтическое лечение больных онкологией.

Здесь примут пациентов из Должанского, Ливенского, Колпнянского, Верховского, Покровского, Краснозоренского и Новодеревенского районов. Поликлинику планируется оснастить дополнительным оборудованием и кадрами.

Напомним, сегодня стало известно, что корпус поликлиники №1 в Орле построят в районе Герценского моста. Голосование прошло онлайн. В нем приняли участие свыше 2,5 тысяч человек.