Фото: Ольга Супонева

В Орле новый корпус поликлиники №1 построят в районе Герценского моста. На выбор в голосовании было представлено три варианта.

Об этом сообщает пресс-служба администрации города Орла. В голосовании приняли участие 2 589 человек. Победивший вариант набрал 1 414 голосов. За территорию на Московском и Старо-Московском шоссе, улице Паровозной орловцы отдали 1 042 голоса. За переулок Артельный проголосовали 133 человека.

Итоги переданы губернатору Орловской области Андрею Клычкову и в профильные департаменты правительства региона.

Напомним, власти в областной столице долгое время не могли определиться с выбором места для строительства нового корпуса медучреждения. Работы планировались на переулке Артельном, но из-за транспортной недоступности орловцы высказали свое несогласие.

Затем были выбраны дополнительно три участка: на улице 3-й Курской, 56, территории, ограниченной Московским и Старо-Московским шоссе, а также на улице Герцена, 21.