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Общество23 сентября 2022 11:13

Орловские власти исключили строительство корпуса поликлиники №1 на набережной

Выбор места продолжается
Сергей Силаев
Фото: пресс-служба орловского городского совета народных депутатов

Фото: пресс-служба орловского городского совета народных депутатов

Орловские власти исключили строительство корпуса поликлиники №1 на набережной. Выбор места продолжается.

Проблему обсуждали на комитете по строительству и перспективному развитию города в орловском городском совете народных депутатов.

Напомним, ранее строительство планировалось на переулке Артельном, но из-за транспортной недоступности орловцы высказали свое несогласие. Затем были выбраны дополнительно три участка: на улице 3-й Курской, 56, территории, ограниченной Московским и Старо-Московским шоссе, а также на улице Герцена, 21.

В итоге депутаты все же рекомендовали разместить новый корпус первой поликлиники по улице 3-й Курской. Также будут рассмотрены вариант с ограниченной территорией между двумя шоссе и улицей Паровозной.