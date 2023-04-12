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НовостиЭкономика12 апреля 2023 11:25

Орловская область дополнительно получит два миллиона рублей на обучение работников промышленных предприятий

Деньги предусмотрены на 2023 год
Ирина КАБАНОВА
Фото: Нина Соколова

Фото: Нина Соколова

Орловская область дополнительно получит 2 миллиона рублей на обучение работников промышленных предприятий. Деньги предусмотрены на 2023 год.

Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Средства направят на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий. Всего на эти цели в 2023 году будет направлено 4,1 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что Орловская область в 2023 году получит 27 миллионов рублей на поддержку промышленности. С помощью финансирования из федерального центра и региональных средств, на модернизацию предприятий Орловщины будет выделено займов на 150 миллионов рублей под 1%.