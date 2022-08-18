Фото: пресс-служба правительства региона

Орловская область получит 27 миллионов рублей на поддержку промышленности. Такую субсидию получили еще 58 регионов страны.

Средства региональному фонду развития промышленности направят в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

С помощью финансирования из федерального центра и региональных средств, на модернизацию предприятий Орловщины будет выделено займов на 150 миллионов рублей под 1%.

Сегодня фонд развития промышленности региона прорабатывает девять заявок на 417 миллионов рублей. До конца года будут выданы оставшиеся 19 миллионов рублей из полученных 23 на компенсацию ставки по кредитам.