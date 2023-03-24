В Орловской области задержали водителя большегруза, спровоцировавшего смертельное ДТП под Мценском

Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

В Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего водителя большегруза, подозреваемого в совершении ДТП, в результате которого погибли три человека и пострадал ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Напомним, смертельная авария произошла ночью 24 марта на автодороге М -2 «Крым». 40-летний водитель автомобиля "Мерседес Бенц 2543 Актро" ехал по данной дороге со стороны Орла в сторону Москвы. В районе 305 километра автомобилист выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Митсубиси Паджеро", под управлением 45-летнего водителя.

В результате ДТП водитель "Митсубиси" скончался при транспортировке в лечебное учреждение, 48-летний и 45-летняя пассажиры транспортного средства скончались на месте ДТП до приезда бригады СМП, 12-летний мальчик получил телесные повреждения.

- В настоящее время водитель задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе УМВД региона.