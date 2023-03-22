В Орле участнику благотворительной акции «Свет Рождественской звезды» купили новую коляску. Неравнодушные жители региона пожертвовали сумму в полтора раза превышающую первоначальный сбор.

Орловец Станислав Боряков – инвалид с детства. У мальчика диагностированы ДЦП смешанной формы, тетрапорез и гиперкинетический синдром. Родители приняли решение участвовать в благотворительной городской акции, чтобы собрать необходимую сумму и купить сыну специализированную коляску Рейсера по его росту.

– К сбору было объявлено 150 000 рублей, а итоговая сумма – со счета мамы мальчика, из дарительных чаш и с продажи билетов на концерт в Орловский городской центр культуры, – составила 204 887 рублей, – отмечают в пресс-службе мэрии Орла.

И вот теперь новая коляска прибыла в Орел и у Станислава есть возможность более свободно и удобно перемещаться как по дому, так и на улице.