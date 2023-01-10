Акция «Свет Рождественской звезды» поможет орловцу с ДЦП

В этом году главным героем акции «Свет Рождественской звезды»станет 16-летний орловец Станислав Боряков. У него с детства диагностированы ДЦП смешанной формы, тетрапорез и гиперкенетический синдром.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, Станислав не встает на ноги, передвигается в специализированной коляске Рейсер. Для покупки новой, подходящей ему по росту, необходимо около 150 тысяч рублей.

Необходимые для покупки коляски средства планируют собрать на концерте «Свет Рождественской звезды». Он пройдет 13 января в Орловском городском центре культуры. Все средства от продажи билетов будут перечислены в семью Станислава Борякова.

Акция «Свет Рождественской звезды» ежегодно помогает семьям, в которых воспитываются дети с особенностями здоровья, оплатить дорогостоящее лечение, приобрести жизненно важные лекарства или необходимое оборудование.