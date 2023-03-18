Фото: Наталья Баранова

Орловский депздрав проводит проверку по факту возможного избиения пациента медиками. Информация о пострадавшем мужчине появилась накануне.

Департамент здравоохранения Орловской области информирует, что по информации СМИ относительно нанесения ущерба здоровья одному из пациентов в медицинском учреждении проводится служебная проверка.

Мужчина, со слов дочери, поступил в отделение реанимации в состоянии средней тяжести после падения дома. Уже в приемном отделении специалистами был отмечен небольшой отек тканей лица. Дополнительно пациента осмотрел травматолог. Степень "цветения" гематом на лице соответствует 6-7 суткам. Отмечается, что в это время он еще был дома – соответствующая запись имеется в анамнезе осмотра.

По заявлению пресс-службы депздрава региона, в Орловской областной клинической больнице пациенту провели тромболитическую терапию.

– Особенность ее в том, что она способствует быстрому растворению образовавшихся тромбов, но часто приводит к повышенной кровоточивости тканей от даже небольшого нажима. Дополнительно пациенту провели КТ головного мозга, которое не выявило костно-травматических повреждений, – уточнили в Департаменте здравоохранения Орловской области.

При этом лечащий врач указал, что детально объяснил родственникам особенности действия препарата, который стал причиной повышенной кровоточивости тканей пациента и привел к образованию гематом.

Впрочем, служебная проверка в учреждении продолжается.

Напомним, накануне дочь пострадавшего мужчины забила тревогу на странице губернатора Орловской области во "Вконтакте" из-за образовавшихся у ее отца гематом во время лечения в больнице.