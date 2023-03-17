Фото: Наталья Баранова

Медиков Орловской областной клинической больницы подозревают в избиении пациента с инсультом. Тревогу забила дочь мужчины.

О ситуации возмущенная женщина рассказала на странице губернатора Орловской области во "Вконтакте". По словам орловчанки, 10 марта ее отца забрали в областную клиническую больницу с подозрением на инсульт. До 15 марта мужчина находился в реанимации неврологического отделения, и родственники попасть к нему не могли. А 16 марта, придя в палату к отцу, дочь застала его "в ужасающем состоянии" с многочисленными гематомами неизвестного происхождения. Сам мужчина рассказать дочери о произошедшем не может, так как потерял речь после первого инсульта.

- Из дома на скорой его увозили в нормальном виде, есть свидетели и видео, - подчеркнула женщина.

В областном департаменте здравоохранения орловчанке пообещали провести проверку. Официальный ответ женщине должен будет прийти в течение 30 дней. Губернатор на данную ситуацию пока никак не отреагировал.

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