Как обеспечить киберзащиту Черноземья и управлять киберрисками

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В мероприятии приняли участие губернатор Воронежской области Александр Гусев, губернатор Орловской области Андрей Клычков, заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов и председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка Наталия Цайтлер, а также представители руководства еще семи российских регионов.

В фокусе обсуждения: повышение уровня информационной безопасности органов исполнительной власти и социальных объектов инфраструктуры, а также обучение населения основам киберграмотности и развитие образования в этой сфере.

Отражение DDoS-атак, фрод-мониторинг, блокировка дропов, разоблачение фейков, мошеннических схем кражи средств у населения — темы, которые будут комплексно отрабатываться Сбером. Сбер, обладая уникальной экспертизой в сфере кибербезопасности, намерен трансформировать свои решения под нужды региона.

Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка: «Сегодня у нас прошла уникальная встреча по обмену мнениями по очень важной повестке. В откровенном и честном разговоре обсудили вопросы кибербезопасности, киберграмотности и управления киберрисками. Мы предполагаем, что уровень рисков не уменьшится в ближайшем будущем, поэтому только лишь совместная и эффективная работа даст нам конкретные результаты по противодействию киберпреступности. За одним столом вместе с регуляторами, органами власти, представителями бизнеса мы обсудили очень интересные решения. Встреча была очень полезной, мы договорились, что в подобном формате будем продолжать наше сотрудничество и дальше».

В ходе круглого стола участники выразили мнение, что эффективное и взаимовыгодное сотрудничество по преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы регионов с помощью цифровых технологий может повысить эффективность и безопасность промышленных и коммерческих предприятий, транспортных и спортивных объектов, а также позитивно скажется на развитии инфраструктурной среды.

Наталия Цайтлер, Председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка: «Цифровая трансформация процессов сегодня необходима практически в любой сфере нашей жизни. Сбер готов предоставлять все необходимые инструменты и экспертизу по цифровизации регионов. Достигнутые договоренности помогут решать важные социальные задачи, которые в конечном итоге сделают жизнь населения регионов Черноземья более комфортной и удобной. Нам предстоит еще многое сделать, поэтому координация усилий всех сторон очень важна».

Подводя итоги мероприятия главы регионов заявили о необходимости более широкого внедрения искусственного интеллекта в работу госорганов — о чем говорил в ноябре прошлого года на конференции Сбербанка Президент Владимир Владимирович Путин.

Александр Гусев, губернатор Воронежской области: «В контексте современных событий в стране и мире возрастает также актуальность вопросов кибербезопасности. Воронежской области удается достаточно успешно противостоять попыткам интеллектуального разбоя, но хакеры постоянно совершенствуют свое кибероружие. Мы крайне заинтересованы в применении новейших средств защиты от киберпреступности. Это должны быть проверенные программные продукты, которые можно успешно интегрировать в действующие информационные системы региональных ведомств и организаций».

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Сложно переоценить значимость темы кибербезопасности в сегодняшних реалиях. Органы государственной власти должны быть надежно защищены на всех уровнях, в том числе в сфере информационной работы. Совместно со Сбером мы будем реализовывать комплексный подход по обеспечению безопасности населения и объектов социальной инфраструктуры, развития технологий искусственного интеллекта и общей цифровизации региона, борьбы с телефонным и интернет-мошенничеством.

Взаимодействие государственных структур и структур Сбера будет, разумеется, направлено на повышение качества жизни населения, формирование конкретных подходов к созданию современного и безопасного цифрового общества»