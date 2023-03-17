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Начальника орловского УГИБДД Александра Коршунова задержали. Басманный суд Москвы вынес постановление о заключении его под стражу.

Пресс-служба московского суда сообщает, что Коршунова задержали утром 16 марта. Следствие указывает, что причастность орловского полицейского к совершению инкриминируемых ему преступлений подтверждается показаниями представителя потерпевшего и свидетелей, обысками, а также многочисленными судебными экспертизами и результатами деятельности оперативников.

Задержание Александра Коршунова Басманный суд Москвы обуславливает высокой общественной опасностью совершенных им преступлений. Следствие полагает, что мужчина может скрыться от суда и продолжить совершать преступления.

Реакция региональной полиции не заставила себя ждать – Коршунова отстранили от службы.

– Сотрудниками УМВД приняты соответствующие меры реагирования в части его отстранения от выполнения служебных обязанностей. При подтверждении вины указанного лица он понесет наказание в установленном законом порядке, – сообщили "Комсомолке" в УМВД России по Орловской области.

Ранее следствие установило, что начальник УГИБДД УМВД России по Орловской области с августа 2010 года по апрель 2022 года злоупотреблял своими должностными полномочиями, лично и через свое доверенное лицо принимал активное участие в управлении коммерческими организациями.