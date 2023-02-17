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Начальнику орловского УГИБДД Александру Коршунову предъявлено окончательное обвинение в совершении ряда преступлений. Он нарушал закон в течении 12 лет.

По сообщению пресс-службы СУ СК по Орловской области, мужчине были предъявлены обвинения в незаконном участии в предпринимательской деятельности, злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве.

Следствие установило, что начальник УГИБДД УМВД России по Орловской области с августа 2010 года по апрель 2022 года злоупотреблял своими должностными полномочиями, лично и через свое доверенное лицо принимал активное участие в управлении коммерческими организациями: ООО «Лесторг», ООО «Автопоток», ООО «Автостандарт», ООО «Автостандарт-Плюс», ООО «Автознак» и ООО «Охотхозяйство Кудиновское». Полицейский предоставлял льготы и преимущества и покровительствовал этим компаниям.

Кроме того, занимая должность доцента по совместительству одной из кафедр ФГКОУ ВО «ОрЮИ МВД имени В.В. Лукьянова», обвиняемый не исполнял свои преподавательские обязанности - не проводил занятия и экзамены.

На сегодняшний день предварительное следствие по уголовному делу завершено.

- Сотрудниками УМВД приняты соответствующие меры реагирования в части его отстранения от выполнения служебных обязанностей. При подтверждении вины указанного лица он понесёт наказание в установленном законом порядке, - сообщили в пресс-службе УМВД региона.