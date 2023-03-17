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Орловская прокуратура проверяет информацию о возможном избиении пожилого пациента областной клинической больницы. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Поводом для проверки послужила жалоба дочери пациента Орловской областной клинической больницы. Женщина рассказала, что во время лечения в медучреждении на теле ее отца появились многочисленные гематомы неизвестного происхождения. Сам мужчина о произошедшем рассказать не может, так как потерял речь после первого инсульта.

В ходе проверки прокуратурой будет проверено соблюдение в Орловской областной клинической больнице законодательства в сфере охраны здоровья, будет дана оценка действиям (бездействию) лиц, уполномоченных на решение вопросов организации в больнице оказания медицинской помощи гражданам. Кроме того, будет проверена своевременность и полнота оказания медицинской помощи мужчине, находившемуся на лечении в больнице.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования.