Эксперты ГК ОДСК поделились опытом с коллегами на федеральном форуме

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В московском «Экспоцентре» состоялась «Российская строительная неделя-2023» – масштабное выставочно-конгрессное событие, направленное на реализацию национальных проектов и государственных программ в области реновации жилищного фонда, формирования современной городской среды.

Традиционно в мероприятии приняли участие и эксперты группы компаний «ОДСК», в которую входит крупнейший застройщик Орловской области «Орелстрой». В частности, представители холдинга поделились с коллегами из различных регионов своим видением развития отрасли, выступили на конференции «Тренды в жилом девелопменте 2023-2024» вместе с представителями ведущих девелоперов России.

Также в рамках «Российской строительной недели» был представлен опыт использования цифровых инструментов в работе девелоперов. Это особенно актуально, потому что с 1 июля 2024 года все застройщики должны использовать информационную систему управления проектами. Несмотря на уход западных систем автоматизированного проектирования, на российском рынке имеется достаточно решений по цифровизации процессов. Но процессы, которые, казалось бы, отлажены у крупных участников рынка, все равно требуют своего переосмысления и возможной трансформации.

– На полях форума удалось обсудить актуальные вопросы цифровизации строительных процессов с представителями крупнейших федеральных застройщиков. Это позволило обменять опытом, а также узнать, какие инструменты уже используются в отрасли, – говорит Артем Макаров, главный специалист информационного моделирования ООО «ОДСК-Инжиниринг».

В рамках «Российской строительной недели» также состоялось награждение победителей градостроительного конкурса новостроек «ТОП ЖК 2023». Если в прошлом году лучшим жилым комплексом Орловщины стал «Аквамарин» в Зареченском микрорайоне Орла, то в этом году пальму первенства завоевал ЖК «Яблоневый сад» в Болховском микрорайоне.

– Победы в конкурсах и премиях являются не только подтверждением качества наших проектов, но и отличной мотивацией для воплощения в жизнь новых, более современных и комфортных жилых комплексов, – отметили в пресс-службе ГК ОДСК.

В группе компаний также сообщили, что только в Орловской области на стадии строительства находится 6 жилых комплексов – это более 121 тыс. кв. м жилья.

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