Фото: Елена Зябкина

Губернатор Андрей Клычков опроверг информацию о пострадавших от вооруженных лиц орловцах. В регионе продолжается проверка.

О развитии ситуации глава региона сообщил в своих соцсетях. На данный момент информация о появлении на территории Орловской области вооруженных лиц продолжает проверяться силовыми ведомствами во взаимодействии с органами власти.

- В настоящее время эта информация не подтверждается. Сведения о наличии пострадавших на территории региона являются недостоверными, - написал Андрей Клычков.

Напомним, сегодня в соцсетях появилась информация о появлении вооруженной группы на территории региона. Местный телеграм-канал сообщил, что от рук диверсантов якобы погибли двое орловцев и пострадал ребенок. Информация оказалась фейком.