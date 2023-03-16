Орел
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 марта 2023 17:33

Губернатор Андрей Клычков опроверг информацию о пострадавших от вооруженных лиц орловцах

В регионе продолжается проверка
Ирина КАБАНОВА
Фото: Елена Зябкина

Фото: Елена Зябкина

Губернатор Андрей Клычков опроверг информацию о пострадавших от вооруженных лиц орловцах. В регионе продолжается проверка.

О развитии ситуации глава региона сообщил в своих соцсетях. На данный момент информация о появлении на территории Орловской области вооруженных лиц продолжает проверяться силовыми ведомствами во взаимодействии с органами власти.

- В настоящее время эта информация не подтверждается. Сведения о наличии пострадавших на территории региона являются недостоверными, - написал Андрей Клычков.

Напомним, сегодня в соцсетях появилась информация о появлении вооруженной группы на территории региона. Местный телеграм-канал сообщил, что от рук диверсантов якобы погибли двое орловцев и пострадал ребенок. Информация оказалась фейком.