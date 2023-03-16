Орел
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 марта 2023 10:33

Орловские силовики проверяют информацию о появлении вооруженной группы на территории региона

Андрей Клычков заявил, что пока информация не подтверждается
Елена Зябкина
Фото: орловское правительство

Фото: орловское правительство

Фото: Елена Зябкина

Орловские силовики проверяют информацию о появлении вооруженной группы на территории региона. Андрей Клычков заявил, что пока информация не подтверждается.

Об этом глава региона сообщил в своих социальных сетях.

– Уважаемые жители Орловской области. Вижу, что появились некоторые сообщения о появлении на территории одного из районов региона группы вооруженных лиц. В настоящее время эта информация тщательно проверяется силовыми ведомствами во взаимодействии с органами власти. Пока информация не подтверждается. О результатах проверки сообщу дополнительно, – прокомментировал ситуацию губернатор Орловской области.