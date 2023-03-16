В «Орелстройиндустрии» нашли аналоги зарубежным материалам

.

Директор завода железобетонных изделий ООО «Орелстройиндустрия ПАО «Орелстрой» Юрий Никулин в интервью «РБК-Черноземье» сообщил, что предприятие не испытывает трудностей с поставками.

– Компания всегда стремилась к использованию отечественных материалов, какого-либо дефицита не испытываем. Что касается оборудования, до введения санкций рассматривались иностранные поставщики. Но мы провели анализ рынка отечественных производителей и нашли производителей нисколько не хуже, а по некоторым параметрам даже лучше иностранных. В качестве примера можно привести недавно приобретенные гильотинные ножницы отечественного производства, – отметил Юрий Никулин.

Также в планах провести модернизацию предприятия с обновлением оборудования, причем с использованием исключительно отечественной техники.

ООО «Орелстройиндустрия ПАО «Орелстрой» — один из лидеров среди предприятий строительной индустрии в Орловской области. Предприятие ведет свою историю с 1962 года. Специализируется на выпуске сборных железобетонных конструкций для гражданского и промышленного строительства, а также занимается производством и продажей бетона, раствора, ЖБИ, окон и лоджий ПВХ, тротуарной плитки и бордюров.

Реклама ООО «ОДСК»