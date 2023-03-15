Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В Орле простились с ветераном войны Абрамом Миркиным. Легендарный орловский фронтовик скончался 12 марта.

Траурная церемония прошла 15 марта в Орловском городском центре культуры. Проститься с Абрамом Израилевичем Миркиным пришли первые лица города и области, руководители общественных ветеранских организаций и родственники ветерана.

- Это был человек, который действительно был примером во всем. Оборона Ленинграда, два ранения, контузия. Человек, который в 1945 году приехал в Орёл и помогал восстанавливать наш город. Вспоминая последние дни общения с Абрамом Израилевичем, понимаешь, что он делал все, для того чтобы жить для людей, для молодежи. Он никогда не отказывался ни от какой общественной работы. Казалось бы, уже 100 лет! А человек всегда на передовой, - сказал в своем выступлении губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Глава региона особенно отметил активность ветерана и напомнил, что даже в столетнем возрасте Абрам Израилевич активно участвовал в общественных мероприятиях и был почетным участником каждого Парада Победы в Москве. В 99 лет фронтовик на «отлично» выполнил все нормативы ГТО.

«Осенью прошлого года было принято решение Правительством региона о награждении Абрама Израилевича высшей наградой Орловской области «Гордость и слава Орловщины». Мы планировали вручить ее на 5 августа. Мы обязательно вручим ее родным, но само название и суть этой награды – это и есть Абрам Израилевич. Гордость и слава! Вечная память!» - подытожил глава региона.

Напомним, о кончине Абрама Израилевича на 103-м году жизни стало известно 12 марта 2023 года.