Фото: пресс-служба правительства Орловской области

В Орле скончался 102-летний ветеран войны Абрам Миркин. О кончине легендарного орловского фронтовика сообщил сенатор Владимир Круглый.

Абрам Израилевич Миркин умер сегодня, 12 марта. Ветеран прошел всю войну, от первого до последнего дня он был на передовой. Контужен. Дважды ранен. Участвовал в прорыве блокады Ленинграда в 1943-м и её полном снятии в 1944-м. Все последние годы 9 мая в числе ветеранов он смотрел парад на Красной площади.

- Он был человеком, который очень сильно любил жизнь и дорожил ею. Еще вчера было невозможно представить, что Абрам Израилевич уйдет от нас. Мы говорили, и он был очень оптимистичен. Его состояние ухудшилось резко, врачи боролись до последнего. Светлая память, - отметил Владимир Круглый.

По словам заслуженного врача РФ, каждая встреча с Абрамом Израилевичем была событием и давала заряд энергии. Ветеран награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда». В мирное время работал в сфере легкой промышленности. У него остались дети, внуки, правнуки и праправнуки.