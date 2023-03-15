Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловской области пожарные продолжают откачивать воду с подтопленных участков. За сутки сотрудники МЧС трижды выезжали на помощь населению.

14 марта в 14.15 сотрудники специализированной пожарно-спасательной части выезжали в СНТ «Отдых» Заводского района Орла, где откачали воду с подтопленных участков.

Затем помощь спасателей потребовалась жильцам дома, в котором проживают пожилые инвалиды. Он расположен на Болховском шоссе в деревне Жилина Орловского МО. Пожарные оказали помощь и откачали воду из подвала здания.

Вечером того же дня сотрудники 2-й ПСЧ выезжали на улицу Береговую деревни Нижняя Лужна Орловского МО, где также откачали воду с придомовой территории.

- За прошедшие сутки орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали 9 раз, из них один выезд на тушение мусора и 8 выездов на помощь населению, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Напомним, 12 марта из-за обильных осадков и плюсовых температур многие улицы Орла частично ушли под воду. Система ливневой канализации областной столицы вновь не полностью справилась с прошедшим дождем и доставила неудобства горожанам. В аналогичных условиях оказались и жители Орловской области.