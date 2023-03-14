«Ростелеком» обеспечил цифровыми сервисами офисы Торгово-промышленной палаты Орловской области

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Специалисты провайдера установили пять внутренних камер видеонаблюдения в орловском офисе организации, а также развернули беспроводной доступ в Сеть для отделения в городе Ливны. Кроме того, провайдер предоставил клиенту единый номер в диапазоне 8 – 800.

Павел Зеленин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях:

«У ‘’Ростелекома” большой опыт в подборе цифровых решений под запрос клиента. Наши сотрудники составляют коммерческие предложения с учетом как технической возможности, так и ценовых лимитов заказчика. Сегодня особое внимание пользователи уделяют сервисам безопасности. И мы в первую очередь предлагаем им внедрение нашего видеонаблюдения, которое дает возможность хранить видеозаписи в облачном архиве».

Светлана Ковалева, президент Союза «Торгово-промышленная палата Орловской области»:

«В современных условиях для гарантии безопасности особенно актуальны цифровые услуги. Они дают возможность контролировать ситуацию на объекте в моменте “здесь и сейчас”. В первую очередь, для этого и решили подключить “Видеонаблюдение” от “Ростелекома”. Кроме того, рассчитываем, что камеры с модулем видеоаналитики позволят нам оптимизировать рабочие процессы: в режиме реального времени будем получать информацию о загруженности офиса и при необходимости корректировать численность персонала, занятого в очном обслуживании клиентов».

Услуга «Видеонаблюдение» от «Ростелекома» позволяет удаленно просматривать видео, а также хранить архив записей в облаке провайдера. Возможно также подключение видеоаналитики. Программный модуль обработает изображение с камер, определит пол и возраст людей, посчитает уникальных посетителей, распознает номера машин, зафиксирует оставленные предметы.

Выбрать модель видеокамеры и подробнее узнать об услуге можно на сайте компании или по телефону 8 800 200-30-00.

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