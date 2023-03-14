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Андрей Клычков поручил мэру Орла взять на контроль маршрут №9. Об этом глава региона заявил во время прямого эфира.

Ранее на маршрут массово жаловались жители Орла. Чтобы добраться до работы, людям приходилось практически по часу стоять на остановке.

– Маршрут №9 на всю страну прославился. Из-за нареканий на перевозчика заменили, небольшая была накладка по организационным мероприятиям. Я прошу Юрия Николаевича на контроль взять маршрут, – сказал губернатор.

После обращения к мэру Орла Андрей Клычков отметил, что сбоев быть не должно. Девятый маршрут остается наиболее массовым среди всех путей следования автобусов областной столицы.