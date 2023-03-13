В Орловском онкологическом диспансере появится аппарат брахитерапии. Он может обойтись бюджету почти в 37 миллионов рублей.

Начальная цена контракта на закупку медицинского оборудования составляет 36,4 миллиона рублей. Информация появилась на портале Госзакупок.

Для Орловского онкологического диспансера будет закуплена система для брахитерапии с дистанционной загрузкой радионуклидного источника. Оборудование в диспансер должны будут доставить в срок до 1 декабря 2023 года.

Ранее "Комсомолке" стало известно, что в Орловском онкодиспансере готовят к запуску новый аппарат за 85 миллионов рублей. На нем будут исследовать кости, почки, печень, молочные железы и легкие.