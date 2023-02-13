В Орловском онкодиспансере готовят к запуску новый аппарат за 85 миллионов рублей. На нем будут исследовать кости, почки, печень, молочные железы и легкие.

Современное оборудование поступило в медучреждение в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». Аппарат предназначен для лучевой диагностики. Он помогает выявлять патологию на ранних этапах, когда болезнь не вошла в активную стадию.

Новое оборудование уже собрано. В настоящее время начинается его калибровка. Первых пациентов лаборатория планирует принять уже в марте. В будущем новый аппарат будут использовать для исследования лимфатических узлов и головного мозга.