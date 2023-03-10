Орловцы попросили губернатора поддержать идею открытия сквера Героям – защитникам Донбасса в Залегощенском районе

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

10 марта губернатор Орловской области Андрей Клычков в рамках рабочей поездки в Залегощенский район посетил село Ломовое. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Жители села, общаясь с главой региона, интересовались ремонтом местной дороги, по которой проходит школьный маршрут, почтовым и автобусным обслуживанием, а также мерами поддержки членов семей участников СВО. Губернатора также попросили поддержать идею открытия сквера, посвященного Героям – защитникам Донбасса. В настоящее время этот вопрос прорабатывается администрацией района.

По всем остальным темам, обозначенным жителями, даны соответствующие поручения.

К слову, сквер Героев – защитников Донбасса появится и в областном центре. Территорию на улице Комсомольской предстоит разграничить и замостить дорожки плиткой. После этого там высадят новые деревья, установят освещение и скамейки с урнами. В обсуждении концепции могут принять участие и горожане.