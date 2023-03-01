Орловцы могут предложить варианты для благоустройства сквера Героев – защитников Донбасса

Фото: Юрий Парахин

1 марта в администрации Орла обсудили концепцию благоустройства сквера Героев – защитников Донбасса. Об этом рассказал мэр города Юрий Парахин в своих соцсетях.

Территорию на улице Комсомольской предстоит разграничить и замостить дорожки плиткой. После этого там высадят новые деревья, установят освещение и скамейки с урнами. В обсуждении концепции могут принять участие и горожане.

- Друзья, если есть предложения по этому вопросу, буду рад обсудить в комментариях, - написал Юрий Парахин.

По словам градоначальника, в этом году главной задачей остается формирование пространства. В дальнейшем его будут развивать, превращать в место памяти и благодарности.