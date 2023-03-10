Фото: СУ СК России по Орловской области

Пропавшую в Орловской области девочку-подростка нашли живой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

- Слаженное взаимодействие участников поисков привело к положительному результату, местонахождение несовершеннолетней установлено, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. В настоящее время следователем следственного управления выясняются все обстоятельства ее безвестного отсутствия, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее стало известно, что Кузнецова Александра Александровна 2007 года рождения утром девятого марта ушла из дома в деревне Малая Куликовка и не вернулась. Девочка отправилась в учебное учреждение, но до него так и не дошла. До сегодняшнего дня ее местонахождение не было установлено. По данному факту СУ СК региона организовал проведение доследственной проверки.